Milan, il programma delle amichevoli estive: sabato il primo test
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Il programma completo delle amichevoli estive del Milan: sabato il primo test della stagione rossonera contro il Celtic Glasgow
Dopo la prima sgambata avvenuta contro i ragazzi di Milan Futuro, da sabato i rossoneri di Amorim inizieranno un vero tour de force di partite che serviranno alla squadra per mettere minuti nelle gambe e mettere in pratica i primi concetti del nuovo tecnico portoghese. Di seguito il programma delle amichevoli estive del Milan.
MILAN, IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI ESTIVE
Celtic-Milan: sabato 25 luglio, Celtic Park - Glasgow
Perth-Milan: sabato 1 agosto, Optus Stadium - Perth
Milan-Inter: mercoledì 5 agosto, Optus Stadium - Perth
Chelsea-Milan: domenica 9 agosto, Gelora Bung Karno Stadium - Indonesia
Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, Tarczynski Arena - Breslavia
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