Comotto e Camarda rinnovano con il Milan: il commento del loro agente Giuseppe Riso

vedi letture

Il Milan ha rinnovato due dei suoi ragazzi più forti e promettenti: Christian Comotto e Francesco Camarda. Così, Beppe Riso, agente dei due calciatori, all'uscita da Casa Milan ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Le sue dichiarazioni raccolte dall'inviato di MilanNews.it:

RINNOVO CAMARDA E COMOTTO, LE PAROLE DI BEPPE RISO

"Spero in un futuro rossonero, un futuro con la maglia del Milan. Spero di vederli presto giocare a San Siro. Hanno firmato, e come tutti dovranno dimostrare di poter rimanere qua nel Milan. È chiaro però che il segnale deve essere quello. Prestito? Questo lo decidono più avanti. Adesso l’idea è quella di rimanere al Milan”.