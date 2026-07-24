Modric ancora al Milan: il messaggio di Luka per i tifosi rossoneri

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È ufficiale il rinnovo di Luka Modric con il Milan! Il croato sarà rossonero per un'altra stagione e manda un messaggio forte ai tifosi

La notizia di Luka Modric ancora in rossonero ha mandato in estasi tutti i tifosi rossoneri. Il maestro croato resterà ancora a Milano per un'altra stagione.

Punto di riferimento del centrocampo rossonero fin dal suo arrivo, Luka ha saputo mettere la propria esperienza e la propria qualità al servizio della squadra, dentro e fuori dal campo. Tra i calciatori più forti e rappresentativi a livello mondiale, il croato proseguirà il proprio cammino in maglia rossonera, con cui nella passata stagione ha totalizzato 37 presenze e 2 gol, con l'ambizione di raggiungere nuovi importanti traguardi. Luka Modrić continuerà a indossare la maglia rossonera numero 14.

IL MESSAGGIO DI MODRIC AI TIFOSI

"Sono felice di restare al Milan, un club in cui mi sono sentito il benvenuto e amato sin dal primo giorno. Dopo un’annata al di sotto delle aspettative, la voglia di riscatto è immensa. Ci aspettano una nuova stagione e una nuova sfida: un progetto in cui credo e che mi motiva. Sono pronto a continuare a dare tutto per questa maglia e sono davvero orgoglioso di indossare ancora questi colori. Non vedo l’ora di tornare a San Siro e sentire il vostro ruggito. Ci vediamo presto, Forza Milan sempre!”.