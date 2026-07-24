Borsino calciomercato: tutte le operazioni del Milan al 24 luglio

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Oggi alle 00:48News
di Niccolò Crespi
Tutte le operazioni di mercato in casa Milan aggiornate al 24 luglio 2026. La firma di Luka Modric la grande novità rossonera

Si riporta di seguito il borsino completo del calciomercato del Milan, per la sessione estiva 2026, con gli acquisti e cessioni ufficiali del club rossonero e della seconda squadra Milan Futuro:

ACQUISTI MILAN

Andrej Kostic (attaccante, Partizan Belgrado), a titolo definitivo
Gonçalo Ramos (attaccante, PSG), titolo definitivo
Aurelien Guernier (esterno, Birmingham City), a parametro zero 
Mario Gila (difensore, Lazio), a titolo definitivo

Luka Modric (centrocampista) rinnovo di contratto

Sankhoun Diawara (difensore, Troyes) a titolo definitivo

CESSIONI MILAN

Niclas Fullkrug (attaccante, West Ham), fine prestito

OBIETTIVI MILAN

Gonçalo Inacio (difensore, Sporting Club)
Virgil van Dijk (difensore, Liverpool)
Guela Doué (terzino/esterno, Strasburgo)
Konstantinos Karetsas (trequartista, Genk)
Kerim Alajbegovic (trequartista, Bayer Leverkusen)

LE DATE DEL CALCIOMERCATO ESTIVO 2026

Dal 29 giugno al 1° settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20) per la B e la C;