Modric-Milan, Gozzini racconta: "Luka si è sempre allenato anche in vacanza"

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Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa sul momento di Luka Modric con il Milan, raccontando diversi retroscena sul croato

Così, in merito alla stretta attualità che vede Luka Modric ancora al Milan, Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport. Di seguito un breve estratto delle sue considerazioni:

MODRIC-MILAN, IL CROATO PRONTO PER TORNARE A MILANELLO

"Pochi secondi, il tempo di una firma, per restare insieme un’altra lunga stagione: l’universo rossonero si rinnova ma Luka Modric no, resterà al centro. Intorno nascerà un Milan inedito, con un allenatore che cercherà di imporre nuovi principi, scelto da una società ridisegnata. Anche il secondo capitolo della storia rossonera di Luka inizierà diversamente: non da Milano come successe nell’estate 2025 ma dall’altra parte del mondo, in Australia, dove raggiungerà i compagni impegnati in tournée. Modric e il Milan, di comune accordo, hanno deciso di esercitare la clausola di rinnovo annuale presente nel contratto del giocatore. Luka è ancora in vacanza e non sembra necessaria una tappa a Milano. La prossima destinazione sarà direttamente l’Australia dove raggiungerà la squadra in partenza domenica. Il resto del programma è in evoluzione e dipenderà soprattutto da Amorim (con cui i dialoghi sono continui) e il suo staff, che ne valuteranno le condizioni (l’ultima volta di Luka in campo è stata il 3 luglio scorso contro il Portogallo, presenza numero 202 con la Croazia) che ne definiranno il reinserimento in gruppo. Luka si è sempre tenuto allenato anche in vacanza al mare continuando con il padel (a scopo benefico) una volta rientrato nella casa di Zara".