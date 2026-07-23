Gozzini: "Attorno a Modric nascerà un Milan inedito, con un allenatore che cercherà di imporre nuovi principi"

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Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul rinnovo di Luka Modric con il Milan per un altro anno.

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul rinnovo di Modric con il Milan: "Pochi secondi, il tempo di una firma, per restare insieme un’altra lunga stagione: l’universo rossonero si rinnova ma Luka Modric no, resterà al centro. Intorno nascerà un Milan inedito, con un allenatore che cercherà di imporre nuovi principi, scelto da una società ridisegnata. Anche il secondo capitolo della storia rossonera di Luka inizierà diversamente: non da Milano come successe nell’estate 2025 ma dall’altra parte del mondo, in Australia, dove raggiungerà i compagni impegnati in tournée. Modric e il Milan, di comune accordo, hanno deciso di esercitare la clausola di rinnovo annuale presente nel contratto del giocatore".

Quando Modric sarà in gruppo

"Anche il piano organizzativo - ha precisato Gozzini su Modric - sarà presto definito: Modric è ancora in vacanza e non sembra necessaria una tappa a Milano. La prossima destinazione sarà direttamente l’Australia dove raggiungerà la squadra in partenza domenica. Il resto del programma è in evoluzione e dipenderà soprattutto da Amorim (con cui i dialoghi sono continui) e il suo staff, che ne valuteranno le condizioni (l’ultima volta di Luka in campo è stata il 3 luglio scorso contro il Portogallo, presenza numero 202 con la Croazia) che ne definiranno il reinserimento in gruppo. Luka si è sempre tenuto allenato anche in vacanza al mare continuando con il padel (a scopo benefico) una volta rientrato nella casa di Zara".