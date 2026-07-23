Olivero: "Bisognerà proteggere Amorim, dargli il tempo che serve e aiutarlo a costruire ciò che ha in mente"

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Giovanni Battista Olivero, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul campionato che il Milan si appresta ad affrontare.

Giovanni Battista Olivero, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul campionato che il Milan si appresta ad affrontare: "Negli ultimi anni il Milan è stata la squadra più difficile da analizzare. Anche nella scorsa stagione, quando sembrava aver trovato un equilibrio, ha rovinato tutto con un pessimo finale. Si riparte per l’ennesima volta da zero: dopo Fonseca e Conceiçao, dopo Allegri, tocca a Ruben Amorim che a Lisbona ha fatto benissimo e allo United no. A dimostrazione che i tecnici sono importanti, ma le condizioni che trovano nei club e le potenzialità dei giocatori lo sono di più. Tutto uguale alle ultime due stagioni, quindi? No, qualcosa di diverso si vede. Gerry Cardinale ha deciso di intervenire in prima persona e gli acquisti di Gila e Gonçalo Ramos sono un segnale importante. Due lacune sono state colmate, per le altre ci sarà modo di intervenire. E bisognerà proteggere l’allenatore, dargli il tempo che serve e aiutarlo a costruire ciò che ha in mente".

Il commento sull'ex Milan Allegri

"Conte costruisce, Allegri gestisce. Sintesi estrema, ma veritiera e in linea con la visione del calcio dei due allenatori. Alla Juve il passaggio da Antonio a Max funzionò perché ciò che aveva creato Conte era la perfetta base per quello che aveva in testa Allegri. Poi negli anni la società regalò a Max tantissimi campioni e vincere fu quasi naturale. Al Napoli non sarà così: le spese folli non si fanno, De Laurentiis è molto attento alla sostenibilità del club. Però il potenziale è ottimo e in linea con le idee del nuovo tecnico. Al di là del modulo, che ormai conta relativamente, ci sono giocatori adatti alla ricerca della profondità, come richiesto da Allegri. L’allenatore, come sempre, cercherà di trasmettere i concetti di equilibrio e attenzione difensiva, in modo da poter vivere un’altra stagione nella parte altissima della classifica".