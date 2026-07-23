Agresti: "Mi pare di capire che Amorim abbia molta stima di Jashari e ritiene che possa dare tanto al Milan"

vedi letture

Stefano Agresti, vice-direttore de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso su Radio Radio su Luka Modric e la sua permanenza al Milan.

Stefano Agresti, vice-direttore de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso su Radio Radio su Modric al Milan: "Potrà dare qualcosa al Milan. Non giocherà tanto come l’anno scorso. Ma c’è Jashari. Mi pare di capire che Amorim abbia molta stima di Jashari e ritiene che possa dare tanto al Milan. Vedremo come lo utilizzerà, ma di sicuro avere Modric ti permette di affrontare la stagione con qualche sicurezza in più, considerando il suo contributo sia in campo che a livello di personalità. E’ molto positivo che abbia sclto di rimanere".

Modric resta al Milan

Una cosa abbiamo imparato di Luka Modric: così come è imprevedibile in campo, lo è anche fuori. Fino a qualche settimana si pensava che il suo futuro fosse nuovamente al Real Madrid, ma in veste di dirigente, ma invece ha optato per tutt'altra soluzione, cedendo alle avance del Milan accettando la proposta di rinnovo per un'altra stagione. In merito al rinnovo dell'ex Real Madrid La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Modric ci mette la firma", confermando anche cifre e dettagli dell'accordo che già circolavano da qualche giorno: rinnovo di un anno alle stesse cifre della passata stagione, ovvero 3,5 milioni di euro.