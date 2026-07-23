Milan, sarà rivoluzione a centrocampo: Fofana in aria di addio. I suoi numeri in rossonero

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Il futuro di Youssouf Fofana sembra ormai destinato a un addio. Con la mancanza del francese, la mediana milanista assumerà altri connotati

Nonostante un avvio di stagione a rilento e con tantissime perplessità, il calciomercato del Milan infatti ha finora qui regalato Cissè e Gonçalo Ramos e Mario Gila, da poco ufficializzato. Questo anche per merito dell'importante impronta che sta provando a dare mister Amorim, al centro del progetto rossonero sia da allenatore che da manager. Nonostante questo però, il mercato in uscita per il Milan potrebbe rivelarsi più netto rispetto a quello in entrata, tra giocatori che sono già ormai separati in casa e altri che presto lo saranno anche sul mercato. La situazione di Fofana e del centrocampo rossonero sembra ormai avere una dirazione chiara:

Sì, perchè il futuro del francese sembrerebbe sempre più lontano dall'Italia e dal Milan. Sì perchè quella tra il centrocampista francese e il Milan è una storia mai sbocciata del tutto, fatta da momenti positivi e situazioni del tutto negative. Arrivato dal Monaco nell'estate 2024 per 26 milioni di euro, il mediano rossonero ha diversi estimatori in Europa e anche in Arabia. A gennaio infatti era stato avvicinato anche in Turchia dal Fenerbahce, ma il francese aveva deciso di non muoversi a stagione ancora in corso. Ora la situazione è totalmente rivoluzionata: siamo in estate ed il calciatore è in uscita. Con la maglia del Milan Fofana ha totalizzato 88 presenze ufficiali condite da 3 reti e ben 13 assist.