Zanchetta convinto: “Inter ancora squadra da battere, è il gruppo più attrezzato”

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Andrea Zanchetta, ex inter, ha parlato della squadra di Chivu.

Andrea Zanchetta, ex inter e nuovo allenatore della Pianese, ha parlato dei nerazzurri e del fatto che secondo lui la squadra di Chivu rimane ancora la squadra da battere il prossimo anno. Queste le sue parole.

"Per me l'Inter è sempre da scudetto, è la squadra che tifo da quando ho 6 anni! A parte gli scherzi, è per me il gruppo più attrezzato, più coeso e indirizzato su determinati obiettivi. Chi vince non lo fa mai per caso, ma certamente ci sarà da vedere la concorrenza come sarà, come si attrezzerà. A ora, però, la compagine nerazzurra è la più forte".