Ordine: "Guardiola? Maldini e Leonardo ci mettono la faccia e non lo fanno solo per mettere fumo negli occhi"
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Paolo Maldini e Leonardo cercano di convincere Pep Guardiola ad accettare il ruolo di nuovo CT dell'Italia: il commento di Franco Ordine
Giornata di Assemblea di Lega Calcio Serie A in via Rosellini, con la prima apparizione pubblica da dirigenti FIGC di Paolo Maldini e Leonardo. Il due dirigenziale, supportato da Malagò, sta cercando di convincere Pep Guardiola ad accettare il ruolo di nuovo CT dell'Italia. Franco Ordine, nel suo intervento a Tutti Convocati su Radio 24, commenta così la situazione:
"Maldini e Leonardo ci mettono la faccia e non lo fanno solo per mettere fumo negli occhi, sarebbe il primo no che Maldini prende. Non è una scelta di propaganda, ma autorevole. Fosse stato no Guardiola lo avrebbe detto, se prende tempo, ci sta pensando..."
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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