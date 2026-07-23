Ramazzotti racconta: "Kostic sta destando un'ottima impressione: sfrontato, concreto e veloce"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Andrej Kostic, attaccante classe 2007 del Milan.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Andrej Kostic, attaccante classe 2007 del Milan: "Il montenegrino, che è stato acquistato negli scorsi mesi dal Partizan per tre milioni, in teoria doveva far parte della rosa di Milan Futuro e invece è stato aggregato immediatamente alla prima squadra. Per caratteristiche tecniche e fisiche (188 centimetri di altezza), ma anche per esperienza (nel 2025-26 ha firmato 12 reti nel campionato serbo, nella poule per il titolo e nelle coppe) merita una chance e nei primi giorni di allenamento a Milanello sta destando un'ottima impressione. Non ha paura di farsi passare il pallone e di dialogare con i compagni. Anzi, è sfrontato, concreto sotto porta e veloce negli spazi. Domenica partirà con i compagni per l'Australia e nelle amichevoli contro Perth Glory, Inter e Chelsea farà il possibile per guadagnarsi spazio e minuti. Nel primo test contro Milan Futuro ha firmato una doppietta lanciando un messaggio preciso: il 2007 nato a Podgorica non è venuto a Milanello per essere... di passaggio.

Andrej Kostic per entrare nella lista europea per partecipare all'Europa League, dovrebbe far parte della lista A essendo extracomunitario e tesserato per il Milan solo da poche settimane".