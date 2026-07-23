Dall'Inghilterra: è il Chelsea la squadra in vantaggio su Alajbegovic

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Riporta il Telegraph che ad oggi è il Chelsea il club favorito per l'acquisto di Kerim Alajbegovic, giovane stella della Bosnia-Erzegovina valutata 30 milioni di sterline, dal Bayer Leverkusen.

Il diciottenne ha segnato contro il Qatar il mese scorso nell'ultima partita del girone disputata dalla Bosnia-Erzegovina ed è sceso in campo da titolare in tre incontri, compresa la sconfitta agli ottavi di finale contro gli Stati Uniti. È uno dei giovani centrocampisti offensivi più promettenti d’Europa ed è tornato al Bayer Leverkusen quest’estate grazie a un accordo di riacquisto.

Ci sono anche squadre italiane interessate al giocatore, tra cui Juventus, Fiorentina, Milan ed Atalanta, ma al momento sembra che il Chelsea sia il club con maggiori possibilità di concludere l’affare con il club tedesco. Secondo il Telegraph Xabi Alonso sarebbe entusiasta dell’acquisto di Alajbegovic, soprattutto ora che Garnacho è in procinto di trasferirsi all’Aston Villa.