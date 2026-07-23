Di Francesco: "Nonostante l'età Camarda ha grande maturità ed è un grande lavoratore"

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Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, parla così di Francesco Camarda, giovane attaccante che oggi rinnoverà col Milan

Prende il via la stagione del Lecce: alla guida dei salentini c’è ancora Eusebio Di Francesco. Intervistato da Sky Sport, l’allenatore ha parlato anche di Francesco Camarda. L’attaccante classe 2008, che oggi rinnoverà col Milan, l’anno scorso è stato in prestito proprio al Lecce di Di Francesco. Queste le sue parole:

"Secondo me dal punto di vista della maturità è prontissimo. Nonostante l'età ha grande maturità ed è un grande lavoratore. Deve crescere fisicamente, non fermarsi sull'errore e tante volte gli allenatori devono lavorare sulla testa dei giocatori. Dobbiamo far capire loro che si può sbagliare".