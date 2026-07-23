Ibrahimovic provoca i tifosi scozzesi in vista dall'amichevole di sabato contro il Milan: "Cos'è il Celtic?"

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Zlatan Ibrahimovic scalda gli animi in vista dell'amichevole di sabato tra il Milan e il Celtic provocando i tifosi scozzesi

Zlatan Ibrahimovic ha scaldato l'atmosfera in vista dell'amichevole tra Milan e Celtic al Celtic Park, in programma sabato pomeriggio alle ore 16:00. Durante un evento con i tifosi a New York, l'ex attaccante rossonero, oggi Senior Advisor di RedBirdm ha scherato sulla squadra scozzese dicendo: "Cos'è il Celtic?".

Una provocazione che ha fatto sorridere il pubblico, ma che potrebbe non essere stata apprezzata a Glasgow. In passato, però, Ibrahimovic aveva elogiato il Celtic Park, definendolo uno degli stati europei con l'atmosferta più affascinante.