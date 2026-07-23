Dopo Comotto tocca a Camarda: rinnovo in arrivo per il giovane attaccante

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Dopo Christian Comotto nella giornata di oggi arriverà il rinnovo di un altro talento rossonero, Francesco Camarda

Dopo il rinnovo di Christian Comotto fino al 2031, il Milan è pronto a blindare un altro dei migliori talenti del proprio settore giovanile. Il prossimo rinnovo sarà quello di Francesco Camarda, considerato uno dei prospetti più importanti del vivavio rossonero.

La società vuole assicurarsi il futuro dell'attaccante e confermare la propria fiducia nel suo percorso di crescita, che comunque nella passata stagione ha affrontato qualche difficoltà. L'obiettivo è evitare assalti esterni e costruire attorno a Camarda un progetto tecnico capace di accompagnarlo stabilmente verso la prima squadra.