Dopo Comotto tocca a Camarda: rinnovo in arrivo per il giovane attaccante
Dopo Christian Comotto nella giornata di oggi arriverà il rinnovo di un altro talento rossonero, Francesco Camarda
Dopo il rinnovo di Christian Comotto fino al 2031, il Milan è pronto a blindare un altro dei migliori talenti del proprio settore giovanile. Il prossimo rinnovo sarà quello di Francesco Camarda, considerato uno dei prospetti più importanti del vivavio rossonero.
La società vuole assicurarsi il futuro dell'attaccante e confermare la propria fiducia nel suo percorso di crescita, che comunque nella passata stagione ha affrontato qualche difficoltà. L'obiettivo è evitare assalti esterni e costruire attorno a Camarda un progetto tecnico capace di accompagnarlo stabilmente verso la prima squadra.
Pubblicità
News
Quando tornano i nazionali dalle vacanze? Le date di tutti i rientri: intanto a Milanello ci si allena
Camarda e Comotto: si cambia (finalmente). Ma Gila serve più come marcatore. Sui calendari avevo proprio torto!di Franco Ordine
Le più lette
1 Sabuncuoglu: "Leao proposto al Fenerbahce: il Milan chiede 50 milioni con obbligo. Gardi autorizzato a trattare"
2 Camarda e Comotto: si cambia (finalmente). Ma Gila serve più come marcatore. Sui calendari avevo proprio torto!
3 Pellegatti: “Dall’Inghilterra dicono Aston Villa su Leao, la sua cessione fondamentale per il mercato in entrata”
Primo Piano
Primo PianoIl mercato del Milan riparte da Milanello: il summit di oggi tra Cardinale, dirigenza ed Amorim dà il via alla fase due
Carlo PellegattiPippo, che emozione. Era sufficiente leggere il Vangelo secondo San Matteo. Come Magellano e Vasco da Gama
Antonio VitielloPrimo PianoEcco la prova più difficile. Amorim già sorpreso positivamente da un giocatore. Mercato Milan: Modric resta, su Karestas
Modric, il mondo Milan attende il sì. Amorim e l'errore da non ripetere con un campione del suo calibro
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com