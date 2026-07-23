Pellegatti: “Dall’Inghilterra dicono Aston Villa su Leao, la sua cessione fondamentale per il mercato in entrata”

Pellegatti: “Dall’Inghilterra dicono Aston Villa su Leao, la sua cessione fondamentale per il mercato in entrata”MilanNews.it
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Oggi alle 09:48Calciomercato Milan
di Andrea La Manna
Pellegatti parla della cessione di Leao.

Nel suo canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato di Rafa Leao e del suo futuro, sempre più lontano dai rossoneri. Queste le sue parole.

"Per quello che riguarda Leao, non solo non solo dovrebbe esserci l'offerta, Rafael Leão alla o meglio i contatti con il giocatore del Galatasaray, ma c'è una voce dall'Inghilterra quale francamente io non credo tanto, però c'è questa voce, noi dobbiamo riportarla, di un interessamento per Leao da parte dell'Aston Villa. È da capire quale sia la reale consistenza di questo interessamento, però insomma se si incomincia a sentir parlare di interessamento per Leao è importante perché ripeto la cessione di Leao è la diciamo è la chiave di volta per poter ritornare in maniera importante sul mercato".