Il Besiktas pensa a Fofana: il Milan lo valuta 20 milioni

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Oggi alle 10:24Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Tra i tanti nomi in uscita dal Milan c'è anche quello di Youssouf Fofana, per il quale si sarebbe registrato un interesse dalla Turchia

Tra i tanti nomi in uscita in mediana rientra anche quello di Youssouf Fofana, il quale sarebbe finito nel mirino del Besiktas, alla ricerca di rinforzi per il centrocampo. Il club turco avrebbe manifestato interesse per il mediano francese, che potrebbe dunque lasciare il Milan difronte a una proposta ritenuta adeguata. 

La valutazione che il Diavolo fa del giocatore si aggira intorno ai 20 milioni di euro: una cifra importante, necessaria per liberare risorse da reinvestire sul mercato per favorire l'arrivo di nuovi innesti in mezzo al campo. 