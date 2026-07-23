Nuova offerta del Dortmund per Karetsas, ma il Milan non molla la presa
Il Milan resta sulle tracce di Karetsas mentre il Dortmund spinge forte. Senza cessioni, però, il Diavolo rischia di rimanere indietro
Il Milan continua a seguire con attenzione le dinamiche legate al futuro di Konstantinos Karetsas, indicato come il trequartista mancino ideale per Ruben Amorim. Le mancate cessioni frenano però l'assalto al classe 2007 del Genk, che nel frattempo starebbe venendo corteggiato con una certa insistenza dal Borussia Dortmund.
Il club tedesco nelle scorse ore ha infatti rilanciato per Karetsas, presentando una nuova offerta, ancora una volta inferiore ai 30 milioni di euro conro i 35 richiesti dal Genk. Questo potrebbe aiutare il Milan a rimanere in scia, ma senza cessioni l'affare legato al greco rischia di complicarsi sempre di più.
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