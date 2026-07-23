Estupinan-Aston Villa in stand-by: Amorim vuole valutarlo prima della cessione

Estupinan-Aston Villa in stand-by: Amorim vuole valutarlo prima della cessioneMilanNews.it
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Oggi alle 10:48Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Sembrava tutto fatto per l'approdo di Pervis Estupinan all'Aston Villa, ma a quanto pare Amorim ha bloccato tutto perché vuole prima valutare il giocatore

La trattativa tra il Milan e l'Aston Villa per Pervis Estupinan non ha ancora ricevuto il via libera definitivo. A quanto pare Ruben Amorim avrebbe chiesto qualche giorno di tempo per osservare da vicino il laterale ecuadoriano, valutandone l'utilità nel nuovo progetto tecnico, prima di lasciarlo andare

Solo dopo il giudizio dell'allenatore la società deciderà se procedere con la cessione all'Aston Villa, che dovrebbe portare nelle casse del Milan una cifra compresa tra i 15 e i 18 milioni di euro, o confermare il giocatore in rosa. 