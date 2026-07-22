Dopo Comotto tocca a Camarda: domani firmerà il rinnovo con il Milan
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Domani Camarda firma il rinnovo con il Milan.
Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, questa settimana in casa Milan sarebbe stata la settimana dei rinnovi (LEGGI QUI). Dopo quello di Christian Comotto, che ha firmato il rinnovo fino al 2031 nella giornata di ieri (LEGGI QUI), come riporta anche Gianluca Di Marzio domani toccherà all'altro giovane rossonera Francesco Camarda.
Dopo aver perso Liberali, Cardinale è stato chiaro: "Mai più casi liberali". E cosi è stato, visti i rinnovi di due giovanissimi promettenti arrivati nel giro di due giorni. Domani dunque Camarda, nel tardo pomeriggio, si recherà in sede, a Casa Milan, per apporre la firma sul nuovo contratto.
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