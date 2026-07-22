VIDEO MN - Comotto arrivato a Casa Milan: oggi la firma sul rinnovo
Era nell'aria da diversi giorni, oggi si mette tutto nero su bianco: Christian Comotto rinnoverà nei prossimi minuti il suo contratto con il Milan fino al 2031. Insieme a Francesco Camarda, di cui è coetaneo, il centrocampista classe 2008 rossonero è uno de talenti più interessanti e chiacchierati di cui dispone la rosa milanista. Dopo i colloqui degli scorsi giorni in sede con gli agenti Beppe Riso e Marianna Meccacci, la madre del calciatore, Comotto è arrivato in questi istanti in sede per rinnovare il suo contratto con il Milan.
Comotto non ha mai esordito in gare ufficiali con il Milan ed è reduce da una stagione in prestito allo Spezia, non positiva dal punto di vista di squadra ma altamente formativa sotto il profilo individuale. Ruben Amorim lo sta studiando e valutando da vicino in questi primi giorni di lavoro, non è escluso che possa rimanere in rosa.
Di seguito il video dell'arrivo di Christian Comotto a Casa Milan:
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan