Il messaggio di cordoglio del Milan per la scomparsa della sorella di Montella
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Il Milan pubblica sui social un messaggio di cordoglio per la scomparsa della sorella di Vincenzo Montella
Anche il Milan si stringe attorno alla famiglia Montella per la tragica scomparsa di Caterina, sorella di Vincenzo. Questo il tweet di cordoglio del club rossonero: "AC Milan si stringe a Vincenzo Montella per la scomparsa della sorella Caterina. Il Club esprime il proprio cordoglio alla famiglia e a tutti i cari".
AC Milan si stringe a Vincenzo Montella per la scomparsa della sorella Caterina. Il Club esprime il proprio cordoglio alla famiglia e a tutti i cari. pic.twitter.com/QxqwhmlH7I— AC Milan (@acmilan) July 22, 2026
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