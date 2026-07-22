L'interista Bisseck sicuro di sè: "Noi più forti anche quando non vinciamo"

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Il difensore dell'Inter Yann Aurel Bisseck si è dimostrato molto fiducioso per la stagione appena iniziata

L'Inter continua la sua prima parte di preparazione in Germania dove ha giocato e vinto per 16-0 la prima amichevole contro una formazione locale di dilettanti. I nerazzurri torneranno in campo quest'anno, alla seconda stagione di Cristian Chivu, da detentori di Scudetto e Coppa Italia che vorranno e dovranno difendere. Ad Yann Aurel Bissekc, difensore nerazzurro tedesco, non manca certo una certa sicurezza nei propri mezzi, come emerge dalle dichiarazioni rilasciate a Sport Mediaset dal ritiro interista.

BISSECK: NOI I PIÙ FORTI ANCHE QUANDO NON VINCIAMO

Le dichiarazioni di Yann Aurel Bisseck a margine dell'amichevole vinta dall'Inter sulla stagione appena iniziata: "lo penso sempre che noi siamo i più forti, anche se non vinciamo. Il calcio è un po' strano, ma se noi mettiamo in campo le nostre qualità abbiamo una grandissima chance di vincere un altro scudetto".