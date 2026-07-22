Milan, sfuma il sogno Foden: rinnovo con il Manchester City fino al 2030

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Il sogno del Milan su Phil Foden si conferma proibito: l'inglese ha firmato il rinnovo con il Manchester City fino al 2030

Il sogno Phil Foden del Milan rimane totalmente proibito. Il calciatore inglese del Manchester City non si muove anzi addirittura ha firmato oggi il rinnovo di contratto fino al 2030. Lo ha annunciato in questi minuti il club britannico con una nota ufficiale e diversi contenuti pubblicati sui canali social della squadra.

Le dichiarazioni di Phil Foden dopo il rinnovo di contratto con il Manchester City: "Penso che sia semplicemente qualcosa che hai dentro, ed è così anche per il Club. Lottiamo sempre per il prossimo titolo o per la prossima sfida, ed è questo il tipo di Club che vogliamo essere. Vogliamo essere un grandissimo Club che compete per tutti i trofei, e si può già vedere dall'atteggiamento dei giocatori fin dai primissimi allenamenti che siamo pronti a ripartire da capo per provare a vincere di nuovo"