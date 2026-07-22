Comotto rinnova per 5 anni con il Milan: lo volevano Juventus Bologna, Parma e Fiorentina

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Il Milan ha avuto la forza e la bravura di blindare fino al 2031 Christian Comotto, finito nel mirino di club come Juventus e Bologna