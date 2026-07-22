Comotto rinnova per 5 anni con il Milan: lo volevano Juventus Bologna, Parma e Fiorentina
MilanNews.it
Il Milan ha avuto la forza e la bravura di blindare fino al 2031 Christian Comotto, finito nel mirino di club come Juventus e Bologna
Come anticipato da MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'anticipazione) Christian Comotto nel pomeriggio firmerà il suo rinnovo di contratto che lo legherà al Milan per altre cinque stagioni. Il centrocampista classe 2008, reduce dal prestito più che positivo allo Spezia, resta uno dei talenti più apprezzati del vivaio rossonero.
Nonostante i sondaggi di Juventus, Bologna, Parma e Fiorentina, il Diavolo ha avuto la forza e la bravura di blindare Comotto, che dopo aver impressionato Allegri 12 mesi fa è oggi oggetto di valutazione di Ruben Amorim, che insieme alla società definirà il percorso migliore possibile per il ragazzo per la prossima stagione.
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