Salvione: "Gila è andato al Milan con un costo del cartellino ben oltre quanto valutato dal Napoli"

vedi letture

Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport, si è così espresso a Radio Napoli Centrale su Mario Gila, difensore del Milan.

Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport, si è così espresso a Radio Napoli Centrale su Mario Gila: "In questo momento il Napoli è in posizione di attesa. Non è detto che la scelta di non intervenire sul mercato è definitiva. In questo momento il club è sereno. Ha in rosa Marianucci, Rafa Marin e soprattutto Olivera. Bisogna valutare tutto con serenità. L'anno scorso la fretta è stata cattiva consigliera. Credo che il Napoli abbia deciso di riflettere assieme a Allegri, ma non è definitiva.

Se Gila fosse stato libero?

"Questa linea attendista non è nata ora con l'infortunio di Buongiorno. Dobbiamo tenere presente che Gila è andato al Milan con un costo del cartellino ben oltre quanto valutato dal Napoli. Il club non credo che avrebbe avuto la voglia di tirar fuori 5 milioni di euro a stagione. Per il Milan è stata un'operazione molto dispendiosa. Per me il Napoli avrebbe avuto una linea attendista anche in caso di disponibilità di Gila.

Anguissa? Credo che sia destinato a restare, a meno che non arrivi un'offerta che possa far vacillare il Napoli. È un giocatore importante, ha gli stessi agenti italiani di Allegri e questo penso che lo abbia avvicinato. Ha un altro anno di contratto. Credo che sia destinato a restare anche a scadenza. Per il rinnovo non lo sappiamo, ma con la permanenza di Anguissa e McTominay e Lobotka, con Gilmour, Vergara, il parco centrocampisti credo che sia quasi al completo".