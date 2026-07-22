Pasotto su Nkunku: "Netto cambio di status: si è passati da esubero a pedina preziosa per il nuovo Milan"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Christopher Nkunku, attaccante.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Christopher Nkunku, attaccante francese: "Il francese si porta dietro una storia strana perché a un certo punto era stato - per dirla in termini brutali - scaricato dal club. Sì, messo sul mercato, con buona pace dei 37 milioni (più bonus) pagati al Chelsea che un anno fa ne avevano fatto l'acquisto più caro dell'estate 2025. Qualcosa è cambiato nel finale dello scorso campionato: qualche cenno di vita importante, qualche guizzo, sebbene non sufficiente per evitare il tracollo collettivo. Il resto l'ha fatto il cambio di allenatore e relativo sistema di gioco: nel 3-4-2-1 di Amorim, Christo sembra fatto apposta per piazzarsi sulla trequarti. Le proiezioni indicano quindi un netto cambio di status: si è passati da esubero a pedina preziosa per il nuovo Milan".

Anche Chukwueze in valutazione

"Parametri più o meno simili anche per Chukwueze. Detto, anche in questo caso, in maniera schietta: il suo rientro dal prestito al Fulham non pareva avrebbe destato particolare attenzione, ma anche per lui il cambio di vestito tattico lo ha collocato su un piano differente. Tanto da indurre Amorim, nel giorno della presentazione, a chiarire pubblicamente di volerlo tenere con sé. Anche per il nigeriano è interessante la collocazione sulla trequarti, per quanto il tecnico in questi primi giorni lo stia testando sulla fascia destra: se il tentativo riuscisse, risolverebbe un bel problema".