Alajbegovic, l’Atalanta rallenta: la Fiorentina prepara il sorpasso
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Su Kerim Alajbegovic potrebbe piombare la Fiorentina sfruttando la situazione di stallo totale che c'è tra l'Atalanta e il Leverkusen
Kerim Alajbegovic resta il principale obiettivo dell'Atalanta, ma manca ancora l'accordo con il Bayer Leverkusen. la Dea avrebbe già da tempo raggiunto un'intesa di massima con il classe 2007, offrendo però al club tedesco 22 milioni contro i 30 di domanda.
La situazione può favorire l'inserimento delle altre pretendenti, come ad esempio la Fiorentina, alla ricerca di un nuovo esterno offensivo prima della tournée in Inghilterra. Fabio Paratici segue con attenzione il talento bosniaco, finito nelle scorse settimana anche nei radar del Milan di Ruben Amorim.
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