Pellegatti non demorde per Guardiola all'Italia: "Ci spero ancora"

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Carlo Pellegatti continua a sperare che Pep Guardiola possa diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di calcio

L'Italia sta concretamente pensando a Pep Guardiola come prossimo CT. L'operazione è complicatissima sia da un punto di vista economico che da un punto di vista di ambizioni dell'allenatore che ha appena concluso un percorso lungo 10 anni alla guida del Manchester City. Però il presidente FIGC Giovanni Malagò ha confermato che c'è un interesse e c'è stato anche un approccio con l'allenatore catalano. Ospite durante Tutti Convocati sulle frequenze di Radio 24, il giornalista Carlo Pellegatti ha detto la sua in merito.

GUARDIOLA ALL'ITALIA, PELLEGATTI: CI SPERO ANCORA

Carlo Pellegatti si è espresso sulla trattativa tra FIGC e Guardiola per il ruolo di nuovo commissario tecnico dell'Italia, nutrendo ancora delle sensazioni positive: "Se Paolo Maldini è andato fin lì, ha parlato con Pep Guardiola... se non avesse minimamente intenzione di venire e fosse questione di soldi, credo lo avrebbe detto subito. Io ci spero ancora".