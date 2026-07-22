F. Galli: "Qualcuno nell’ambiente Milan disse addirittura che a Camarda sarebbe servito di più fare un anno completo in Primavera"

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Filippo Galli, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso nel corso del suo editoriale su MilanNews.it su Francesco Camarda.

Filippo Galli, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso nel corso del suo editoriale su MilanNews.it su Francesco Camarda: "In attesa che Gonçalo Ramos si unisca ai suoi nuovi compagni, Francesco, cresciuto nel nostro vivaio torna infatti alla base. Il predestinato (e sfortunato) attaccante centrale di 189 centimetri, gioiello conclamato da quando aveva quindici anni, reclamato in prima squadra quando poteva giocare in Under 16, un percorso di sviluppo sciagurato, che sembra studiato apposta per ostacolarne la carriera.

Nella stagione 2024/25, infatti, sembrò quasi che il Milan Futuro, fosse stato creato come veicolo per accompagnare la carriera di Francesco, troppo giovane per la prima squadra, troppo bravo per il calcio giovanile. Il risultato fu che Camarda si divise fra MF, Primavera e prima squadra (!), non mise a referto presenze sufficienti per disputare i play-out in Serie C e quindi non poté essere schierato quando c’era più bisogno di lui. Finì la stagione, presumibilmente frastornato, mettendo a referto 18 presenze in Serie C (con sette gol e due assist fra campionato e Coppa Italia), dieci in Serie A, quattro in Champions League, una in Primavera Youth League. Qualcuno (nell’ambiente Milan) disse addirittura che gli sarebbe servito di più fare un anno completo in Primavera; di certo la fretta di vederlo a San Siro non ha portato fortuna".