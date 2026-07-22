Buonfiglio (CONI) su Guardiola: "Maggioranza allenatori in Serie A è italiana. Perché tagliarli fuori?"

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Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, guarda con sospetto alle vie che portano a un CT della Nazionale Italiana straniero

Nelle ultime ore il calcio italiano sogna Pep Guardiola come CT della Nazionale. Dopo le indiscrezioni su un incontro a Barcellona tra la coppia Maldini-Leonardo e il tecnico catalano che ha lasciato il Manchester City dopo 10 anni, è arrivata anche la conferma del presidente FIGC Giovanni Malagò che allo stesso tempo ci ha tenuto a volare basso per non creare aspettative nel caso in cui non venga stipulato un accordo. Intanto il presidente CONI Luciano Buonfiglio esprime il suo dissenso per la scelta che porta a un tecnico straniero.

IL PENSIERO DEL PRESIDENTE CONI SU GUARDIOLA POSSIBILE CT

Il pensiero del presidente CONI Luciano Buonfiglio sulla possibilità che Guardiola diventi CT dell'Italia: "La stragrande maggioranza dei nostri allenatori di serie A è italiana: è con loro che si dovrà confrontare il ct. Sono bravi, professionali, sono frutto della nostra tradizione. Perché tagliarli fuori? Quand'ero presidente della Federazione Canoa feci l'errore di prendere un tecnico basco. Era bravo ma non si preoccupò di conoscere la mentalità italiana. Non vincemmo nulla e si perse anche tutto il lavoro buono fatto in precedenza"