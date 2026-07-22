Milan, con Amorim rischiano il posto 4 titolarissimi dell'anno scorso

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Ci sono quattro giocatori del Milan titolarissimi con Allegri che rischiano di perdere posizioni con Amorim e il suo nuovo 3-4-2-1

È ancora presto per fare congetture troppo articolate sul Milan ma dopo una settimana di allenamenti agli ordini del nuovo tecnico Ruben Amorim, si possono fare alcune considerazioni pur con la squadra alla metà del suo organico. In particolare la Gazzetta dello Sport quest'oggi analizza quei giocatori rossoneri che con Allegri erano ritenuti titolarissimi e imprescindibili ma che con il mister portoghese rischiano di perdere il posto e scivolare nelle gerarchie.

MILAN, 4 GIOCATORI RISCHIANO IL POSTO CON AMORIM

La maggior parte di questi riguarda la zona difensiva. Matteo Gabbia rimane uno dei leader dello spogliatoio, come ha dimostrato diverse volte nel corso dell'ultima stagione e non solo, eppure l'arrivo di Mario Gila rischia di tagliarlo fuori dal gruppo dei titolari oltre che un modo di difendere lontano dalla porta che non sembra sposarsi con le sue caratteristiche. Va anche detto che con la doppia competizione, probabilmente, ci sarà l'occasione per giocare lo stesso diversi minuti. Fikayo Tomori invece è proprio con la valigia in mano: in scadenza nel 2027, per l'inglese si cercano acquirenti. Poi c'è il cso di Davide Bartesaghi che da esterno, per caratteristiche, non risponde al prototipo ideale di Amorim, abituato ad avere un giocatore più esplosivo: il giovane italiano tornerà sicuramente utile, anche come braccetto. Tutta da valutare anche la posizione di Alexis Saelemaekers sulla fascia opposta e per lo stesso motivo: addirittura come quarto di centrocampo Amorim sta provando in questi giorni Saelemaekers.