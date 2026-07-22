Ordine racconta: "A gennaio Allegri chiese una punta e un centrale. Gli fu risposto: 'Non c'è un euro'"

vedi letture

Franco Ordine, giornalista, ha parlato da Dimaro del rapporto tra Allegri, ex allematore del Milan, e De Laurentiis e di tanto altro.

Franco Ordine, giornalista, ha parlato da Dimaro del rapporto tra Allegri e De Laurentiis e di tanto altro: “Le prime impressioni danno l’idea di una perfetta sintonia [con De Laurentiis, ndr]; non soltanto di natura professionale, ma anche di natura umana e personale. Ho notato che la stima reciproca non risale a oggi o all’altro ieri, ma è qualcosa che arriva da molto lontano.”

Su Allegri al Milan

“Credo che sia un anno fondamentale non solo per De Laurentiis, ma anche per tutto il Napoli, per tutta la città di Napoli ed i tifosi. Questo aumenta le responsabilità per Allegri, che credo si stia preparando a questa stagione con il piglio giusto. Ho colto due aspetti che, secondo me, possono rappresentare la linea guida di questa stagione. Il primo aspetto è ‘al mercato provvede la società’. Così facendo restituisce, in qualche modo, il volante per le operazioni di mercato a De Laurentiis e al club. Negli ultimi due anni erano state appaltate dalle indicazioni e dalla gestione di Antonio Conte, mentre in questa circostanza vengono restituiti al legittimo proprietario.

Il secondo aspetto interessante è il concetto di aziendalista che lui [Allegri, ndr] non percepisce come un insulto. Questo è mancato nella sua avventura al Milan, faccio un esempio: nel mese di gennaio, Allegri fece sapere alla società che sarebbero serviti un difensore centrale e un attaccante per coprire i buchi della rosa e per garantire il risultato finale. Gli fu risposto ‘non c’è un euro’, eccezion fatta per l’accordo trovato con Mateta negli ultimi giorni di mercato, anche se poi l’operazione saltò. Se società e tecnico continueranno con questa sintonia, potrebbe funzionare bene tutto il Napoli.”