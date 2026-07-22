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VIDEO MN - Gila saluta i tifosi rossoneri in centro a Milano!

VIDEO MN - Gila saluta i tifosi rossoneri in centro a Milano!
Oggi alle 17:53News
di Francesco Finulli
fonte dai nostri inviati, Vitiello, Gioia e De Angelis
Mario Gila ha incontrato i tifosi del Milan in centro a Milano: il video del saluto del difensore spagnolo ai sostenitori rossoneri

Mario Gila ha incontrato oggi i tifosi del Milan in centro a Milano. In questi minuti il nuovo difensore rossonero, arrivato dalla Lazio, si è presentato ai suoi nuovi sostenitori dalla finestra dello store del club milanista in via Dante, a pochi passi da Piazza Duomo. Lo spagnolo si è affacciato per un saluto ai diversi tifosi presenti, sfoggiando la nuova divisa da trasferta bianca. I tifosi hanno anche dedicato un primo coro al giocatore rossonero: "Mario! Mario!"

Prima di salutare, Mario Gila ha anche autografato una maglia rossonera con nome e numero 34, lanciandola tra la folla per regalarla ai tifosi.

Di seguito il video dell'inviato di MilanNews.it: