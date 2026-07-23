A Bardonecchia si incrociano due ex rossoneri: Balotelli e Bonera si sfidano nell'amichevole tra Al-Ittifaq e Pro Vercelli

A Bardonecchia si incrociano due ex rossoneri: Balotelli e Bonera si sfidano nell'amichevole tra Al-Ittifaq e Pro Vercelli
Oggi alle 00:36News
di Manuel Del Vecchio
Amichevole di lusso per la Pro Vercelli di Bonera: a Bardonecchia c'è l'Al-Ittifaq di Balotelli

Nel ritiro pre campionato dell’Al-Ittifaq - dell’imprenditore Pietro Laterza, patron del Chievo di Verona - si rivedono due ex rossoneri. A Bardonecchia amichevole tra il club saudita, in cui gioca Mario Balotelli, e la Pro Vercelli allenata da Daniele Bonera, ex tecnico del Milan Futuro, che a breve inizierà il suo precampionato.

A vincere la sfida è proprio la squadra allenata da Bonera: 2-0 firmato da Rutigliano e Comi.