Visnadi: "Considerando che c’è qualcuno che ha pensato che avrebbe potuto fare la punta, non è che non vedo Leao nel 3-4-2-1"

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Gianni Visnadi, giornalista, si è così espresso su Radio Radio sul futuro di Rafael Leao, attaccante in uscita dal Milan.

Gianni Visnadi, giornalista, si è così espresso su Radio Radio sul futuro di Leao, attaccante in uscita dal Milan: "Credo che Mendes riuscirà a fare qualcosa. Lo stipendio di Leao è alto per l’Italia, ma è in media per gli altri salari europei. Una squadra lo troverà e il Milan si accontenterà di ciò che gli offriranno. Io credo che l’epoca Leao al Milan sia finita. Poi non è che non lo vedo nel 3-4-2-1 di Amorim, considerando che c’è qualcuno che ha pensato che avrebbe potuto fare la punta...".

La richiesta del Milan per Leao

La preferenza di Rafael Leao rispetto a qualche settimana fa non è cambiata: il portoghese vorrebbe trasferirsi o in Premier League o in Liga, ma finora non sarebbero arrivati contatti concreti né da club inglesi né da club spagnoli. Per questo motivo il 10 rossonero potrebbe seriamente cominciare ad ampliare i propri orizzonti e valutare seriamente un trasferimento in Turchia, restando invece comunque poco attratto dall'Arabia Saudita.

Il Galatasaray sarebbe pronto a soddisfare le richieste economiche di Leao e a presenta una proposta importante sotto l'aspetto economico anche al Milan, che valuta il cartellino del lusitano almeno 60 milioni di euro. L'intenzione è ovviamente quella di monetizzazione subito, ma tra le formule possibili figura anche quella di un prestito - molto - oneroso con obbligato di riscatto fissato nel giugno 2027, soluzione che garantirebbe al Diavolo di incassare sicuramente e al portoghese di mettersi in mostra per attirare l'attenzione dei campionati nei quali vorrebbe giocare.