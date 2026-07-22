Gila sui primi giorni a Milanello: "Si vedono ragazzi con tantissimo potenziale"

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Mario Gila, nuovo difensore del Milan ha parlato del valore dei suoi compagni più giovani nella preparazione a Milanello

In queste prime giornate di allenamento del Milan nella nuova stagione, agli ordini del nuovo tecnico Ruben Amorim, ci sono diversi giovani calciatori aggregati alla prima squadra: un po' perchè il tecnico portoghese li vuole valutare sul campo, un po' perchè ci sono ancora molti assenti per via dei Mondiali. Mario Gila, nuovo acquisto milanista, nell'incontro con la stampa di questo pomeriggio in centro a Milano nello store di via Dante, ha parlato del valore dei suoi compagni più giovani.

GILA: AL MILAN GIOVANI CON TANTISSIMO POTENZIALE

Mario Gila sui diversi giovani che si stanno allenando in questi giorni con la prima squadra del Milan: “Si vedono ragazzi con tantissimo potenziale. È vero che sono giovani, però hanno la testa pronta per fare il salto di qualità. Si vede quanto lavorano per una piazza importante come il Milan, dove la responsabilità ce l’hanno. Penso che possano fare il salto di qualità quest’anno e aiutarci”.