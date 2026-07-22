Leao-Milan, siamo quasi ai saluti: il bilancio di Rafa in rossonero

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Un breve focus sui numeri di Rafa Leao in rossonero. Il numeri dieci portoghese è ormai destinato a lasciare Milano in questa sessione di mercato

Rafa Leao sembra essere sempre più distante dal Milan e quindi dal progetto di mister Ruben Amorim. Il numero dieci rossoneri sarebbe infatti al centro di un derby di mercato tra il Galatasaray e il Fenerbache. Il portoghese sperava però in una proposta dalla Premire League o dalla Liga, ma finora sono arrivati semplici sondaggi esplorativi e non interessamenti concreti. Con la maglia del Milan, Leao ha saputo incidere soprattutto nei primi anni rossoneri di Stefano Pioli. Lo scudetto 2022 e una stagione in crescita nel 2023 restano i periodi più positivi di Rafa in rossonero.

Infatti, come riportato da transfermarkt e senza tener conto dei rigori guadagnati dal portoghese nel corso dei suoi anni in rossonero, Rafa Leao dal 2019/20 in rossonero ha collezionato 291 presenze ufficiali e segnato 80 gol e 65 assist, l'ultimo al Bentegodi contro il Verona. Rafa è stato uno dei giocatori più determinanti del Milan nelle ultime stagioni, seppur qualche sali e scendi. La continuità il suo vero tallone d'Achille. Nella passata stagione ha finora totalizzato 10 gol e messo a segno tre assist.