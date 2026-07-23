Modric-Milan, manca solo l’annuncio: Luka sfida il record di Ibrahimovic

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Luka Modric tra il rinnovo con il Milan e il record di Ibrahimovic che può essere battuto nella seconda parte della prossima stagione

Luka Modric è pronto a rinnovare con il Milan fino al 30 giugno 2027, mantenendo un ingaggio da 3,5 milioni di euro. Il croato compirà 41 anni a settembre e proseguirà la tradizione rossonera dei grandi campioni longevi, da Maldini e Costacurta fino all'ultimo Ibrahimovic.

Proprio Zlatan detiene il record di marcatore più anziano nella storia della Serie A e Modric, già a segno dopo i quarant'anni, potrebbe superarlo realizzando una rete nella seconda parte della prossima stagione.