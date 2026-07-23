Gerry Cardinale a Milanello: summit con Amorim per riaccendere il mercato

Gerry Cardinale a Milanello: summit con Amorim per riaccendere il mercatoMilanNews.it
Oggi alle 09:24News
di Lorenzo De Angelis
Gerry Cardinale è presente a Milanello: prima seguirà l'allenamento della squadra e poi avrà su summit di mercato con Amorim e dirigenza

Intorno alle 9:09 di questa mattina Gerry Cardinale è arrivato a Milanello per seguire da vicino l'allenamento della squadra, come riportato dal collega Francesco Letizia di Sportitalia. Successivamente è previsto un summit di mercato con Ruben Amorim e la dirigenza rossonera, presente al completo al centro sportivo di Carnago fin dalle prime ore del mattino. 

Il Milan vuole fare il punto sulle priorità della rosa, sulle possibili cessioni e sui prossimi rinforzi da consegnare al tecnico portoghese. Il mercato rossonero riparte proprio da questo confronto. 