Gerry Cardinale a Milanello: summit con Amorim per riaccendere il mercato
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Gerry Cardinale è presente a Milanello: prima seguirà l'allenamento della squadra e poi avrà su summit di mercato con Amorim e dirigenza
Intorno alle 9:09 di questa mattina Gerry Cardinale è arrivato a Milanello per seguire da vicino l'allenamento della squadra, come riportato dal collega Francesco Letizia di Sportitalia. Successivamente è previsto un summit di mercato con Ruben Amorim e la dirigenza rossonera, presente al completo al centro sportivo di Carnago fin dalle prime ore del mattino.
Il Milan vuole fare il punto sulle priorità della rosa, sulle possibili cessioni e sui prossimi rinforzi da consegnare al tecnico portoghese. Il mercato rossonero riparte proprio da questo confronto.
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