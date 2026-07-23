Cardinale atteso oggi a Milanello: allenamento, mercato e tanto altro
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Cardinale oggi sarà a Milanello.
Come riferito dal collega di Sky Sport Peppe Di Stefano, oggi Cardinale, il patron rossonero, volerà alla volta di Milanello dopo esserci stato il 12 luglio per il giorno del Raduno. Arrivo in elicottero che ha fatto discutere, in positivo e in negativo, ma che sicuramente ha lasciato il segno.
Capiremo nella giornata quale sarà il motivo della presenza di Cardinale tra l'allenamento della squadra e un mercato nel quale i rossoneri si sono fatti trovare pronti con due acquisti importanti ma che sicuramente non possono bastare.
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