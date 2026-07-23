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VIDEO MN - Assemblea Lega Calcio Serie A, ci sono anche Maldini e Leonardo
Presenti anche Paolo Maldini e Leonardo con Malagò nell'assemblea di Lega Calcio Serie A con i club
L’assemblea di Lega Calcio Serie A di oggi vede presenti oltre al presidente FIGC Giovanni Malagò anche Paolo Maldini e Leonardo.
Sono diversi i temi da trattare con i rappresentanti dei club - per il Milan c'è il presidente Paolo Scaroni presenti, tra cui la cessione dei diritti TV all'estero e l'approvazione e la discussione del budget di Lega, oltre al vademecum dell'Osservatorio relative alla vendita dei biglietti per gli stadi.
🔵🇮🇹 L’arrivo in Lega di Paolo #Maldini con il presidente Giovanni #Malago e Leonardo.— MilanNews.it (@MilanNewsit) July 23, 2026
(Via @AntoVitiello e @lollodean_ ) pic.twitter.com/qzFjZMhVsC
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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