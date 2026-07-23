News VIDEO MN - Assemblea Lega Calcio Serie A, ci sono anche Maldini e Leonardo

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Presenti anche Paolo Maldini e Leonardo con Malagò nell'assemblea di Lega Calcio Serie A con i club

L’assemblea di Lega Calcio Serie A di oggi vede presenti oltre al presidente FIGC Giovanni Malagò anche Paolo Maldini e Leonardo.

Sono diversi i temi da trattare con i rappresentanti dei club - per il Milan c'è il presidente Paolo Scaroni presenti, tra cui la cessione dei diritti TV all'estero e l'approvazione e la discussione del budget di Lega, oltre al vademecum dell'Osservatorio relative alla vendita dei biglietti per gli stadi.