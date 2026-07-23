Letizia: "La sconfitta più grande di tutti coloro che volevano screditare il Milan si materializzerà oggi"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso nel corso del suo editoriale su Sportitalia su alcuni calciatori del Milan.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso nel corso del suo editoriale su Sportitalia su alcuni calciatori del Milan: "La sconfitta più grande di tutti coloro che volevano screditare il Milan si materializzerà nella giornata di oggi, quando verrà ufficializzato il rinnovo di Luka Modric: il croato lo farà senz’altro per amore della maglia, che è l’unica cosa che conta, ma sicuramente anche perché ha ritenuto credibile, stimolante e ambizioso il nuovo progetto di Cardinale e Amorim. È questa la vittoria più bella dell’estate del numero 1 di RedBird: tutto può essere opinabile e contestabile, ma il riconoscimento pratico di un Pallone d’Oro è qualcosa di innegabile, che nulla e nessuno può cancellare. Dovevano andare via tutti, non se ne andrà via nessuno: le persone passano, il Milan resta, sempre e per sempre".

Modric per un altro anno al Milan

Alla fine, dunque, Ibrahimovic, Cardinale ed Amorim sono stati convincenti, anche perché Luka Modric è pronto a legarsi per almeno un'altra stagione - molto probabilmente l'ultima - al Milan. Il campione croato è stato convinto non solo dal progetto tecnico che gli è stato presentato, ma anche dal fatto che così facendo ha un'altra possibilità di poter vincere un trofeo in rossonero.