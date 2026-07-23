Maldini: "Oltre che con Guardiola abbiamo parlato anche con Ancelotti"

vedi letture

Paolo Maldini rivela che per il ruolo di CT dell'Italia ha parlato anche con Carlo Ancelotti e non solo con Pep Guardiola

Al termine dell'Assemblea di Lega Serie A hanno preso parola in conferenza stampa anche Paolo Maldini e Leonardo. Il nuovo dt della Nazionale ha esordito così: "La tempistica è data anche da avere le figure che vogliamo. Cerchiamo di non avere fretta. C'è tanta pressione, il progetto è ambizioso. Quando l'Italia chiama è difficile dire di no. Con tutta la mia forza ho convinto anche Leonardo. Principi e valori condivisi, oltre all'amicizia".

Su Guardiola: "Guardiola? Non possiamo dare notizie, avete individuato uno degli obiettivi, ma abbiamo parlato anche con Ancelotti. Ci pareva giusto partire dai migliori al mondo ma ne va verificata la disponibilità generaleSento grande responsabilità e pressione, qui c'è un progetto ambizioso. È una chiamata alle armi, quando l'Italia chiama è difficile dire di no. Non conoscevo le difficoltà iniziali, ma ho sentito la possibilità di fare e la volontà di tutti di partecipare al rinnovamento. Questo è stato importante per la scelta, così come la capacità persuasiva del presidente Malagò. Ho messo tutta la mia forza per convincere Leo, tra noi c'è totale condivisione di valori e stima. La Serie A, nell'incontro che abbiamo avuto, ha dato totale disponibilità ad accogliere i nostri progetti sportivi. La mia figura prima non esisteva".