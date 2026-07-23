Calciomercato MN - Leao, il Fener in Italia per incontrare l'entourage. Rafa non convinto dalla Turchia, andrà in ritiro col Milan

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Futuro Leao, dalla Turchia ci provano ma Rafa non è convinto. Il Fenerbahce incontrerà il suo legale, il Milan chiede 60 milioni

Siamo quasi a metà del calciomercato estivo ed il tema Leao continua a tenere banco. Al termine dello scorso campionato il portoghese ha rilasciato diverse interviste in cui si tira fuori dal progetto rossonero: il sentimento è condiviso, visto che il Milan lo considera in uscita e sul mercato. C'è solo un "piccolo problema": nonostante i desideri del calciatore, al momento non c'è nessuna squadra di Premier League pronta a garantire certe cifre ed un certo progetto. Gli unici club ad essersi mossi in modo concreto sono quelli turchi: Fenerbahce e Galatasaray.

Apprende la redazione di MilanNews.it che il Fenerbahce, tra le squadre turche è quella che ha più possibilità di poter fare l’operazione, sarà in Italia per incontrare il legale di Leao. Il Milan continua a chiedere a 60 milioni di euro e al momento non è previsto un incontro tra i due club. Il giocatore portoghese andrà in ritiro con la squadra in Australia: lì verrà valutato e non è da escludere che possa rimanere in rossonero. Al momento Leao non è convinto di andare in Turchia, la situazione dovrà essere monitorata.

di Pietro Mazzara.