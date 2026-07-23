Moretto: "Normale che il Milan si sente svantaggiato su Karetsas perché prima deve cedere, ma pista da tenere viva"

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Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso sul canale Youtube di Fabrizio Romano su Karetsas al Milan.

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso sul canale Youtube di Fabrizio Romano su Karetsas al Milan: "Il Borussia Dortmund sta premendo molto con il Genk per arrivare a Karetsas. I due club sono in trattativa costante, il Borussia sta inviando più di una proposta. C'è una trattativa in corso ma ti posso dire che il Milan non ha abbandonato questa pista. Anzi, il Milan c'è, è ancora in corsa, e finché il giocatore non dirà sì al Borussia si sente ancora in corsa. È normale che il club si sente svantaggiato perché deve provare a fare delle cessioni, però terrei ancora viva la pista rossonera consapevole del fatto che il Borussia sta spingendo".

Il Dortmund aumenta l'offerta per Karetsas

Secondo quanto viene riferito dalla Germania, però, il Borussia Dortmund ha migliorato la sua offerta a 360 gradi, parte fissa e bonus. Attualmente sul tavolo la proposta economica supera leggermente i 30 milioni di euro. Adessi si attende la risposta del Genk che è consapevole che il giocatore apprezza la destinazione tedesca e vorrebbe trasferirsi, sempre secondo quanto viene riportato da Berger. Tra il Dormtund e Karetsas c'è già l'intesa per un contratto fino al 2031.