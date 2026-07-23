Bennacer verso l’Al Gharafa: trattativa vicina alla chiusura
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Dopo la brusca frenata nelle trattative con l'Al-Shamal, Ismael Bennacer avrebbe trovato nell'Al Gharafa una soluzione valida per il suo futuro
Ismael Bennacer si avvicina all'addio definitivo al Milan. Dopo il brusco sotp nelle trattativa con l'Al-Shamal, dovuto al mancato accorso su alcune clausole contrattuali, l'Al Gharafa si è inserito con decisione e potrebbe chiudere rapidamente l'operazione stando a quanto riportato dai colleghi di Win Win All Sports.
Il centrocampista algerino, reduce dall'esperienza alla Dinamo Zagabria, sarebbe alla ricerca di maggiore centralità e di un progetto economicamente soddisfacente. Restano da definire anche i dettagli della risoluzione del contratto con il Milan, ma i contatti con il club qatariota sarebbero molto positivi.
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