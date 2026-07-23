Hojbjerg può tornare di moda per la mediana: prima servono le cessioni
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Qualora il centrocampo venga sfoltito il nome di Pierre Emile Hojbjerg potrebbe tornare ad essere una soluzione dalle parti di Casa Milan
In questa fase il Milan sta lavorando sulle uscite per liberare spazio e risorse a centrocampo. Fofana piace al Besiktas, Loftus-Cheek conserva estimatori in Premire League, mentre Ricci è seguito da diversi club di Serie A.
Una volta completate le cessioni, scrive questa mattina Il Corriere dello Sport, potrebbe tornare d'attualità il nome di Pierre Emile-Hojbjerg. Il centrocampista danese del Marsiglia, classe 1995, viene valutato tra i 10 e i 15 milioni di euro e rappresenterebbe un profilo d'esperienza per rinforzare la mediana rossonera.
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