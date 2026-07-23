Quando tornano i nazionali dalle vacanze? Le date di tutti i rientri: intanto a Milanello ci si allena

Quando tornano i nazionali dalle vacanze? Le date di tutti i rientri: intanto a Milanello ci si allenaMilanNews.it
Oggi alle 14:36News
di Andrea La Manna
Continua la preparazione a Milanello della prossima stagione: la lista dei presenti e dei rientri. Si avvicina la sfida col Chelsea

È cominciata la preparazione a Milanello! Queste le info utili tra convocati e ritorni in gruppo.

MILAN, I CONVOCATI ATTUALI PER IL RADUNO

PORTIERI: Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani
DIFENSORI: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlović, Terracciano F., Tomori
CENTROCAMPISTI: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci
ATTACCANTI: Camarda, Chukwueze, Cissè A., Guernier, Kostić, Nkunku, Yahya Idrissi

MILAN, QUANDO TORNANO I BIG A MILANELLO?

Estupinan - 24 luglio a Milanello
Gimenez, Pulisic - 29 luglio a Milanello perché infortunati
Gonçalo Ramos, Leao - 29 luglio a Perth
De Winter, Jashari, Saelemaekers - 2 agosto a Perth
Maignan, Rabiot - 12 agosto a Milanello